Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Хырдалане

3 авг. 22:59

Взрыв произошел в жилом доме в городе Хырдалан (Абшеронский район), об этом сообщает МЧС Азербайджана.

На "горячую линию" ведомства (112) поступил сигнал о взрыве на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

На место ЧП прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы охраны особого риска МЧС, а также бригады скорой и неотложной медицинской помощи Центральной больницы Абшеронского района.

Как уточнили позже в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в результате пострадали четыре человека. Двое мужчин (1981 г.р. и 1986 г.р.) были госпитализированы в Ожоговый центр с термическими ожогами 2 и 3 степеней головы, шеи, рук и ног, они находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Еще один мужчина (1991 г.р.) поступил в Клинический медицинский центр с диагнозом "отравление продуктами неполного сгорания", его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Четвертый пострадавший (1997 г.р.) был выписан домой после оказания помощи в амбулаторных условиях, его диагноз - "баротравма".