Приведет ли политический кризис в Ираке к гражданской войне?

В Ираке разразился едва ли не самый жесткий со времени свержения Саддама Хусейна политический кризис. Вчера имам Муктада ас-Садр, сторонники которого протестуют против назначения нового премьера Ирака, призвал распустить парламент страны и провести досрочные выборы. Борьба за власть между ас-Садром и его соперниками, сотрудничающими с Ираном, испытывает способность Тегерана предотвратить конфликт, который может дестабилизировать богатую нефтью соседнюю страну.

Как отмечает Reuters, сторонники ас-Садра собрались в парламенте, а его оппоненты протестуют на улицах: борьба за новое правительство усиливает давление на политическую систему, которая страдает от кризисов с тех пор, как силы под управлением США свергли Саддама Хуссейна двадцать лет назад.

В Ираке, где баланс сил сместился в сторону Ирана после американского вторжения в 2003 году, борьба усиливает разделение, подпитываемое соперничеством между арабами-суннитами и курдскими группами, контролирующими север. На данный момент ни одна из сторон не готова уступить в противостоянии, которое длится уже 10 месяцев. Всё началось в октябре прошлого года, когда ас-Садр победил на выборах и собирался сформировать правительство на собственных условиях, однако ему помешали соперники. Пока что стороны (каждая из которых хорошо вооружена) избегают кровопролития.

В выходные сторонники Садра захватили укрепленную Зеленую зону, где расположены государственные учреждения и посольства, и теперь иракцы переживают из-за возможного насилия. Как сообщает один из западных дипломатов, Иран отправил в Ирак одного из своих высокопоставленных военных, бригадного генерала Исмаила Гани, в попытке снизить напряженность, но ему не удалось добиться успеха. Гани, возглавляющий иностранные легионы иранского КСИР, пока что не добился такого же влияния, как его предшественник Касем Сулеймани, погибший в результате американской атаки в 2020 году.

”Иранское влияние несколько снизилось, - говорит Ренад Мансур из аналитического центра Chatham House. - Выборы и процесс формирования правительства продемонстрировали отсутствие единства среди политических партий, что поставило Иран в затруднительное положение”. Кризис в Ираке не единственный для Ирана. Хорошо вооруженная ”Хезболла” и ее союзники потеряли парламентское большинство в Ливане в мае, хотя их влияние по-прежнему велико.

Не революционер

Ас-Садр, наследник известной династии улемов, боровшийся против вторжения американских сил, давно выступает против иностранного влияния. Он поднял ставки в июне, приказав своим законодателям покинуть парламент и уступив десятки мест фракциям, связанным с Ираном. Их попытка сформировать правительство без ас-Садра спровоцировала захват парламента. Его призывы к изменению конституции могут говорить о его желании положить конец существующей системе. Но есть аналитики, задающиеся вопросом, на самом ли деле он хочет менять систему, которая хорошо ему служит: ас-Садр контролирует почти весь государственный сектор, где заняты многие его сторонники. ”Садр не революционер. Он хочет сохранить систему, но при этом исполнять более главенствующую роль”, - считает Тоби Додж, профессор Лондонской школы экономики.

Додж называет нынешнее противостояние ”перебранкой со всё более непопулярной элитой” в стране, где плохое управление и коррупция привели к дефициту электроэнергии и воды, к бедности и безработице, несмотря на огромное нефтяное благосостояние. В 2019 году в аналогичных условиях в Багдаде и по всему южному Ираку вспыхнули протесты, в ходе которых были убиты сотни протестующих.

Главный игрок?

Американский контингент в Ираке насчитывает две тысячи человек, которые остаются в стране для борьбы с остатками ИГИЛ (запрещена в РФ). Это гораздо меньше 170 тыс. военных США, которые находились в Ираке во время оккупации. По словам иракских чиновников, американские официальные лица, некогда неформально принимавшие участие в формировании иракских правительств, в последние годы не вмешиваются.

Вали Наср, эксперт по Ближнему Востоку из вашингтонской Школы перспективных международных исследований Джона Хопкинса, говорит, что Ирак не кажется приоритетным направлением для США. ”Вашингтон не относится к Ираку как главному игроку в регионе. Если та минимальная стабильность, что сейчас есть, будет утрачена, Ирак так и останется в таком положении, - считает эксперт. - Рано говорить о том, что Иран потерпел поражение. Проигравшими могут оказаться все. Возникает вопрос: кто будет собирать осколки?”

Чиновник из Госдепартамента США заявил, что Ирак по-прежнему внешнеполитический приоритет и один из главных стратегических партнеров Вашингтона в регионе. Он назвал Ирак ”краеугольным камнем региональной стабильности”. ”США уважают суверенитет Ирака и считают формирование правительства сугубо иракской проблемой, которую должны разрешить лидеры Ирака”, - добавил чиновник.

Хамди Малик из аналитического центра Вашингтонского института отмечает сдержанность обеих сторон, но не исключает возможного конфликта: ”Гражданская война окажет серьезное влияние не только на граждан Ирака, но и на весь регион в целом, и даже на отдельные части мира, не в последнюю очередь из-за перебоев в поставках нефти, поскольку большинство месторождений страны расположены в шиитских районах”, - уверен эксперт.