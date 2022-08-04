В Дагестане заработает "экологический фонд" из средств штрафов за эконарушения 

4 авг. 8:37

В Дагестане создадут "экологический фонд", средства которого будут направляться на решение экологических проблем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фонд заработает с 1 сентября 2022 года. Он будет пополняться за счет средств, полученных от уплаты штрафов за экологические правонарушения.

"Теперь все поступившие средства по выплаченным административным штрафам, выписанные за экологические правонарушения, направляются в общий бюджет и расходуются на самые различные задачи. За причиненное негативное воздействие на окружающую среду средства особым образом отмечены, "окрашены". Они должны быть направлены на решение экологических проблем", - поведал вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов.

В частности, средства, поступающие в бюджеты муниципальных образований "окрашенных" внутренних средств, будут направляться на ликвидацию несанкционированных свалок, добавил он.

Ответственным за разработку и утверждение регионального плана природоохранных мероприятий назначено Минприроды Дагестана, передает ТАСС.