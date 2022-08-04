Ростовскую "Сильву" увидит вся Россия

4 авг. 7:24

Оперетта "Сильва", поставленная Ростовским государственным музыкальным театром, попала в 25 наиболее значимых культурных событий страны, которые будут транслировать на портале "Культура.РФ", - сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Для съемки постановки Минкульт России пришлет в театр специальную съемочную группу и обеспечит многокамерную съемку для ее онлайн-трансляции как на портале, так и на официальных страницах в социальных сетях. Московские специалисты возьмут на себя всю техническую и информационную поддержку трансляции, монтаж видеозаписи и показ ее на портале, после чего увидеть донскую "Сильву" смогут миллионы зрителей страны, - передает "АиФ-Ростов".

"Наши спектакли хотят увидеть многие зрители не только в России, но и за рубежом, однако посетить их вживую могут далеко не все. Платформа же предоставляет возможность поделиться своими лучшими постановками со зрительской аудиторией всего мира", – рассказал первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Напомним, ростовская публика ходит на оперетту "Сильва" уже сто лет – впервые ее поставили еще на сцене театра музыкальной комедии, и даже после переезда театра оперетта с успехом шла на его сцене, пока декорации не потеряли свой прежний вид, а костюмы полностью износились. Обновленную оперетту после многолетнего перерыва представили публике в 2019 году.