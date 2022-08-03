Грузинское село закрыли на карантин по сибирской язве

3 авг. 22:41

В регионе Квемо Картли на востоке Грузии выявлена сибирская язва, сообщает Национальное агентство продовольствия.

Заболевание обнаружено в селе Земо Карабула Дманисского района: там зафиксировано два случая падения крупнорогатого скота.

Погибших животных сожгли и захоронили, выполнены дезинфекционные работы, остальные животные вакцинированы, передает Sputnik Грузия.

На территории всего села введен карантин, предполагающий запрет на передвижение скота, продажу животных на рынках, потребление и реализацию продукции животноводства.