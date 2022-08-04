4 авг. 5:31

В ставропольском Кисловодске ежегодно проходит фестиваль "Молодое вино", однако с этого года к нему добавится еще один - 28 августа в хуторе Широбоков под Изобильным впервые пройдет фестиваль "Виноградная лоза".

"Сцену сделаем прямо на поле из соломенных "кирпичей", стулья из соломы сделаем прямо на виноградниках. Выступать на празднике будут в основном детские коллективы со всего Изобильненского района, плюс несколько коллективов из Ставрополя. Также на фестивале пройдет акция "Посади именной куст лозы" – каждый, кто приедет на фестиваль, сможет посадить свой куст винограда", - рассказал организатор фестиваля Вячеслав Болотов, передает "АиФ-Ставрополье".

Что касается полюбившегося ставропольчанам фестиваля молодого вина, он состоится чуть позже - в конце октября.