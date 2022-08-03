Узбекистан поможет нуждающимся ко Дню независимости 

3 авг. 22:27

Нуждающиеся граждане Узбекистана получат помощь в честь Дня независимости, также по стране пройдут благотворительные мероприятия по поддержке ветеранов Второй мировой войны и представителей старшего поколения, сказано в постановлении президента Шавката Мирзиеева "О подготовке и проведении на высоком уровне празднования 31-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан".

Для организации празднования Дня независимости заработала Республиканская комиссия. Кроме того, была утверждена программа организационно-практических, духовно-просветительских мероприятий и пропагандистско-разъяснительных работ.

Основной идеей программы праздника является "В Новом Узбекистане достоинство человека, интересы народа – наивысшая ценность".

Также планируется провести смотры-конкурсы "Самый великий, самый дорогой", "Образ Родины – глазами художника", "Жить во имя Родины!".

Напомним, Узбекистан отметит 31-ю годовщину независимости 1 сентября.