Ставропольская компания вдвое нарастит выпуск безалкогольных напитков

3 авг. 21:59

Один из самых крупных производителей минеральной воды и безалкогольных напитков в Ставропольском крае вложит почти 2 млрд рублей в расширение производства, в результате выпуск продукции вырастет вдвое, заявил руководитель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин в своем Telegram-канале.

По его словам, ЗАО "Водная компания "Старый источник" планирует "расширить свое производство и увеличить общее количество производимой и реализуемой продукции до 500 млн бутылок в год, что в два раза больше, чем на сегодняшний день".

Инвестипроект осуществляется в Минераловодском округе, в его рамках будет построен новый производственный модуль площадью 25 тыс кв м. Напитки на новых производственных линиях начнут выпускаться в 2026 году.