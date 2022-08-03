Десятки турмаршрутов придумали в Северной Осетии к 1100-летию крещения Алании

3 авг. 21:35

Почти 30 новых туристических маршрутов создано в Северной Осетии к 1100-летию крещения Алании, рассказал первый заместитель председателя правительства региона Мурат Агузаров.

"Крупнейшие российские туроператоры согласовали и реализовали предложения местных турагентов и разработали 28 направлений", - пояснил он в интервью "Интерфаксу".

По словам чиновника, работа велась совместно с епархией.

Напомним, центральные события, приуроченные к празднику, состоятся в августе-октябре текущего года: это культурно-спортивные мероприятия, выставки и мастер-классы.