Десятки турмаршрутов придумали в Северной Осетии к 1100-летию крещения Алании

Почти 30 новых туристических маршрутов создано в Северной Осетии к 1100-летию крещения Алании, рассказал первый заместитель председателя правительства региона Мурат Агузаров.
"Крупнейшие российские туроператоры согласовали и реализовали предложения местных турагентов и разработали 28 направлений", - пояснил он в интервью "Интерфаксу".
По словам чиновника, работа велась совместно с епархией.
Напомним, центральные события, приуроченные к празднику, состоятся в августе-октябре текущего года: это культурно-спортивные мероприятия, выставки и мастер-классы.