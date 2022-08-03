Молодые артисты исполнят в Баку песни "Ласкового мая"

3 авг. 21:39

В Баку 10 сентября состоится концерт, посвященный группе "Ласковый май" и ее солисту Юре Шатунову, который умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет.

Участие в концерте-дискотеке под названием "Розовый вечер в Sea Breeze" примут молодые азербайджанские артисты: участник конкурса "Евровидение-2022" Надир Рустамли, лауреат международных конкурсов и фестивалей, певец и продюсер Эмин Гасан, Рилая, обладатель третьего места на Международном конкурсе "Витебск–2021" Тофиг Гаджиев, а также популярные артисты Руфат Асадов, Шамиль Керимов, Рината Алимова и Наиля Исматулина.

Специальными гостями вечера станут музыканты brass band Merry Band.

Организаторы программы сообщают, что концерт станет оригинальным сюрпризом для поклонников популярной музыки 80-х и 90-х годов. Прозвучат такие хиты, как "Белые розы", "Розовый вечер", "Детство", "Дождь", "Седая ночь", "А лето цвета неба", "Забудь" и многие другие.

Мероприятие пройдет в ресторане Fish Box в Sea Breeze Resort.