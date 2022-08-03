В ООН заявили об усердной работе над снятием препятствий для России в торговле в рамках "продуктовой сделки"

3 авг. 21:17

Над снятием препятствий для российской торговли в рамках "продуктовой сделки" усердно работает конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщила на брифинге генсек ЮНКТАД Ребека Гринспен.

"Что касается России и упрощения торговли продовольствием и удобрениями из Российской Федерации, то мы усердно работаем над этим. Мы стараемся устранить имеющиеся препятствия в сфере финансов, страхования, транспортировки", - заявила она.

По словам Гринспен, США и ЕС уже предоставили некоторые разъяснения относительно введенных ограничений.

Она уточнила, что необходимо убедить частный сектор в отношениях с Россией не опасаться санкций, которые им и не грозят. "Мы хотим увидеть, чтобы частные игроки по-другому взглянули на ситуацию и были созданы условия для возобновления экспорта продуктов и удобрений из РФ", - сказала генсек ЮНКТАД.