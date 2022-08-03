Папуашвили: работа над 12 условиями ЕС в Грузии должна вестись в парламентских форматах

3 авг. 21:08

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил после встречи с представителями посольств стран-членов ЕС и представителями посольства Евросоюза в Грузии, что для выполнения двенадцати рекомендаций ЕС необходима работа в парламентских форматах.

В июле Совет ЕС выразил готовность предоставить Грузии статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, искоренение поляризации, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.

"Мы ознакомили их с временным графиком, который достаточно четкий и строгий. Мы также представили расписание тех встреч, которые уже состоялись и что запланировано. Мы согласны в одном, что парламент и парламентские форматы важны, конечно, это основное", - сообщил спикер.

Папуашвили отметил, что регламент парламента Грузии предусматривает возможность участия в обсуждениях всех заинтересованных европейским будущим Грузии субъектов.

"Есть форматы, предусмотренные регламентом парламента Грузии, которые обеспечивают участие в этом процессе, чтобы процесс был инклюзивным. И важно, чтобы все, кто интересуется европейским будущим Грузии, могли быть частью реализации 12 рекомендаций. И интересно быть частью, в том числе, деполяризации. Все должны быть в парламентских рабочих группах и на заседаниях комитетов ", - пояснил он.

Отметим, что делегация комитета Европарламента по иностранным делам, которая побывала в Тбилиси во второй половине июля, также призвала к совместной работе над выполнением 12 условий Евросоюза правящую партию "Грузинская мечта" и оппозицию.