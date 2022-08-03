ЕС заявил о приверженности содействию преодолению напряженности в Карабахе

3 авг. 20:55

Евросоюз по-прежнему привержен содействию преодолению напряженности в Карабахе, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

По его словам, Брюссель намерен продолжать участвовать в обеспечении устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.

Напомним, утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, осуществляли интенсивный обстрел азербайджанских позиций в направлении Лачинского района, в результате военнослужащий-срочник погиб от пулевого ранения.

В ходе контртеррористической операции "Возмездие", проведенной ВС АР, были взяты под контроль высоты Гырхгыз и Сарыбаба, а также ряд других важных командных высот, уничтожены несколько боевых позиций армянских НВФ, нанесен удар с воздуха по воинской части, уничтожены живая сила армянских НВФ, а также несколько гаубиц D-30, военные транспортные средства и множество боеприпасов.