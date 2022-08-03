Прямое авиасообщение сделает Мьянму популярной у российских туристов

3 авг. 20:42

Введение прямого авиасообщения между Россией и Мьянмой сделает страну крайне популярной у российских туристов, считает посол РФ в Нейпьидо Николай Листопадов.

"Это страна для путешественников, можно сказать, еще не изведанная. Поэтому те российские туристы, которые будут сюда приезжать, почувствуют себя первооткрывателями", – рассказал посол в эфире "России 24".

Он уточнил, что до пандемии турпоток из России достигал пяти тысяч человек в год. В настоящее время РФ и Мьянма обсуждают установление прямого авиасообщения, что может в десятки раз увеличить турпоток.

"Рост возможен на порядок, в десятки раз, перспективы хорошие в этом плане. Особенно если мы сможем открыть прямое авиасообщение между нашими странами, хотя бы на первом этапе чартерные рейсы, то, конечно, это способствует росту потока из России", – подчеркнул Листопадов.

Мьянма с июля на год ввела безвизовый режим для россиян, напомнил он.

Приезжать в страну лучше всего с ноября по апрель, добавил посол.