Значительно снизились объемы перекачки нефти на КТК

3 авг. 20:38

Объемы перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск существенно снизились, об этом сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

Одна из причин - ремонт на Тенгизском месторождении (Казахстан) на головном участке трубопроводной системы КТК (нефтеперекачивающая станция "Тенгиз"), из-за чего прием нефти с месторождения ведется в сниженном режиме.

"Также по причине остановки производства нефти на месторождении Кашаган снижены объемы приема нефти в трубопроводную систему КТК", - отмечено в сообщении.

Информация о восстановлении режимных объемов перекачки будет оглашена дополнительно.