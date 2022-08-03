В Крыму объявили штормовое предупреждение на три дня

3 авг. 20:17

Трехдневное штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с быстро надвигающейся непогодой.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 3 августа, днем 4 августа, в течение суток 5 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20-25 м/с", - сообщает главное управление МЧС России по республике в среду.

В четверг и пятницу на некоторых реках Крыма возможно кратковременное повышение уровня воды на 0,5-1,5 метра.

Жителей и гостей полуострова просят отложить походы и прогулки на природе, не выходить в море, не парковать машины под деревьями.