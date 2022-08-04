Возможно ли восстановление ливийской нефтянки

За последние две недели нефтяное производство в Ливии выросло. Появились надежды на то, что добыча члена ОПЕК установится на уровне в миллион баррелей в день и стабилизирует ситуацию на мировом рынке.

Однако, как отмечает Bloomberg, при оценке устойчивости восстановления необходимо учитывать фактор вынужденной отставки председателя государственной нефтяной компании страны, занимавшего должность много лет. Обосновавшийся в Турции Мустафа Саналла ушел из Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии после того, как правительственные войска заняли его трипольскую штаб-квартиру в середине июля.

После его отставки правительство убедило повстанцев восстановить работу на нескольких месторождениях и в портах, и в результате дополнительные поставки снизили напряженность на европейском энергетическом рынке. Однако факт отстранения Саналла говорит о глубоком политическом разделении, которое по-прежнему преобладает в стране.

”Решение очень противоречивое с точки зрения политиков в Триполи”, - считает Джалел Харчауи, эксперт по Ливии из Королевского объединенного института оборонных исследований. - В ближайшее время оно спровоцирует всевозможные кризисы, в том числе в сфере безопасности. Столкновения также не исключены”.

Министр нефти Ливии Мухаммед Оун проинформировал Bloomberg на прошлой неделе, что добыча нефти восстановилась до привычных уровней в 1,2 млн баррелей в день. Пришвартованные у берега танкеры, ранее стоявшие в ожидании открытия портов, теперь снова загружают нефть. Согласно данным отслеживания танкеров, проанализированным Bloomberg, в июле ливийский экспорт составил 589 тыс. баррелей в день, это самый низкий уровень с октября 2020 года. Но поставки увеличились более чем вдвое во второй половине месяца.

Производство упало в середине апреля из-за протестов, спровоцировавших остановку работы на нескольких месторождениях и экспортных терминалах. Протестующие требовали отставки премьера Абдул-Хамида Дбейбы.

Решение правительства Дбейбы заменить Саналлу на Фархата Бенгдару, бывшего управляющего Центральным банком в правительстве Муаммара Каддафи, расценивается как уступка влиятельным игрокам с востока страны, в том числе и генералу Халифе Хафтару, чьи сторонники контролируют многие нефтяные месторождения.

Национальная нефтяная корпорация Ливии была втянута в политику при Саналле, возглавлявшем компанию с 2014 года. Он заключил контракты с такими компаниями как BP Plc и Eni SpA. Некоторые утверждали, что компания удерживает средства, предназначенные для региона, однако ННК отрицала это.

Ливия погрузилась в хаос после свержения Каддафи в 2011 году. Относительное спокойствие установилась с середины 2020 года, когда конфликтующие стороны сумели договориться. Очередная эскалация произошла после того, как в декабре были отменены президентские выборы.

Нефть и политика

Отстранение Саналлы может помочь на первых порах. В долгосрочной перспективе, по мнению аналитиков, противостояние между Дбейбой и Башагой продолжится до тех пор, пока не будут проведены выборы.

Без политической воли ННК будет сложно удержать производство на текущем уровне, и тем более корпорация не сможет достичь целевого показателя правительства в 2-2,5 млн баррелей в день в течение пяти лет.

”Сейчас момент очень хрупкого мира, хотя политическая напряженность вновь на пределе”, - говорит Иллиас Сдики, заместитель директора компании Whispering Bell, занимающейся оценкой рисков. - ННК, вероятно, сохранит свои позиции в ближайшие месяцы, но нынешние условия осложняют работу международных нефтяных компаний в стране”.