В Дагестане могут не успеть достроить новые школы

3 авг. 19:50

Несколько новых объектов образования Дагестана могут не открыться к 1 сентября из-за срыва сроков сдачи их в эксплуатацию, - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Согласно "дорожной карте", к началу нового учебного года в регионе планируется открыть четыре школы на 1606 мест и 15 детских садов на 2560 мест. Но по некоторым объектам есть риски срыва сроков сдачи. В частности, по школе на 400 мест в селе Луткун Ахтынского района, где имеются проблемы с водоснабжением и водоотведением.

Есть проблемы и по некоторым дошкольным учреждениям. Так, детсад на 120 мест в селе Сагаси-Дейбук Каякентского района получил отрицательное заключение Роспотребнадзора из-за отсутствия полного комплекта имущества и наполнения пожарных водоемов, - выяснилось на совещании под руководством вице-премьера Дагестана Муслима Телякавова.