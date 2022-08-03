Кашляющий Байден снова ковид-положителен

3 авг. 20:04

Президент США Джо Байден в среду сдал очередной тест на коронавируса, который оказался положительным, сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор.

"Президент продолжает чувствовать себя хорошо… Он по-прежнему страдает от периодического кашля, но уже реже, чем это было вчера. У него нет лихорадки и он пребывает в хорошем настроении. Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхания и показатель кислорода в крови остаются абсолютно нормальными. Его легкие также чисты", - сообщается в заключении врача, которое распространил сегодня Белый дом.

Утренний тест Байдена на коронавирус оказался положительным. "Президент продолжит следовать мерам жесткой изоляции, как и было предписано ранее", - указал О'Коннор.

Президент США вернулся на карантин в субботу после положительного теста на коронавирус.