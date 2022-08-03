Магазины "Березка" возрождаются в России

3 авг. 19:34

В Москве и Санкт-Петербурге будут созданы магазины беспошлинной торговли, в которых смогут делать покупки дипломаты, консулы, сотрудники международных компаний и их родственники, такое постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Они откроются в конце августа вне пунктов пропуска товаров через границу. Продаваться в этих торговых точках будут товары, в отношении которых действует процедура беспошлинной торговли, то есть алкоголь, табак, косметика, парфюмерия, украшения, смартфоны и часы. Ценники будут в рублях, долларах и евро, причем на входе сотрудники будут проверять документы, подтверждающие право совершать покупки. Именно так работали магазины "Березка" в советское время.

Покупателю дадут кассовый чек с надписью Duty Free, в котором могут указать сведения о нем. Эти данные, вместе с перечнем купленного, ежемесячно будут поступать в МИД.

Владельцем точки может быть исключительно российская компания, соучредителем будет Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса МИД.