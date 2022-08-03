"Газпром" объяснил невозможность поставки турбины для "Северного потока"

3 авг. 19:27

Антироссийские санкции, а также несоответствие текущей ситуации обязательствам Siemens делают поставку отремонтированной турбины для "Северного потока" невозможной, сообщает "Газпром".

Напомним, турбина была отремонтирована в Канаде, в настоящее время она находится в Германии. "Северный поток" с конца июля работает лишь на 20% пропускной мощности.

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной", - сообщается в официальном Telegram-канале компании.