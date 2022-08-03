Платные трассы в Крым и на Кубань не станут доступнее

3 авг. 19:17

Минтранс России не поддержал идею снизить стоимость проезда по платным трассам в Крым и Краснодарский край, пишет ТАСС.

В министерстве объяснили, что снижение стоимость проезда не позволит госкомпании "Росавтодор" выполнить свои обязательства в части нормативного содержания дорог. Снижение стоимости проезда по платным дорогам приведет к разбалансировке финансовых моделей (инфраструктурных) проектов. Кроме того в случае снижения цены проезда "Росавтодор" не сможет выполнить свои обязательства перед концессионерами в части возврата привлеченных внебюджетных средств.