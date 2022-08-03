Россия готова к конструктивным переговорам для доработки соглашения по иранской ядерной сделке

3 авг. 18:59

Москва готова к конструктивным переговорам для окончательной доработки соглашения по восстановлению сделки по ядерной программе Ирана, об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

"Похоже, венские переговоры по восстановлению СВПД скоро возобновятся", - написал он.

Дипломат констатировал, что участники собираются возвратиться в Вену после почти пятимесячного перерыва.

"Российские переговорщики готовы к конструктивным переговорам для окончательной доработки соглашения", - указал Ульянов.