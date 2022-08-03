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Россия готова к конструктивным переговорам для доработки соглашения по иранской ядерной сделке

Россия готова к конструктивным переговорам для доработки соглашения по иранской ядерной сделке

Москва готова к конструктивным переговорам для окончательной доработки соглашения по восстановлению сделки по ядерной программе Ирана, об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

"Похоже, венские переговоры по восстановлению СВПД скоро возобновятся", - написал он.

Дипломат констатировал, что участники собираются возвратиться в Вену после почти пятимесячного перерыва.

"Российские переговорщики готовы к конструктивным переговорам для окончательной доработки соглашения", - указал Ульянов.

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