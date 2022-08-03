Huawei закрыла интернет-магазин в России

3 авг. 19:05

Китайская компания Huawei закрыла в России свой интернет-магазин электроники и бытовой техники Vmall.

Согласно информации на сайте компании, продажи на сайте и в мобильном приложении остановлены с 10:00 мск 1 августа. Размещенные ранее заказы будут доставлены "в обычном режиме", также компания продолжит осуществлять гарантийное обслуживание.

В настоящее время при попытке купить какой-либо товар в онлайн-магазине появляется сообщение о том, что его нет в наличии.

На другом интернет-ресурсе Huawei (consumer.huawei.com/ru) товары по-прежнему доступны для заказа, для авторизации можно использовать логин и пароль Vmall.