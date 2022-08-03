Россиянам запретят вывозить из Финляндии санкционные товары

3 авг. 18:28

МИД Финляндии рекомендует торговым сетям страны ограничить продажу санкционных товаров гражданам России, сообщает телекомпания Yle со ссылкой на комментарий ведомства.

Магазинам рекомендовано прекратить продажу россиянам товаров из санкционного списка ЕС, если они планируют вывозить их в Россию.

"Положение о санкциях в отношении России запрещает продажу, поставку, передачу или экспорт специально перечисленных предметов роскоши [стоимостью более €300] российским физическим или юридическим лицам, организациям или ведомствам, которые планируют их последующее использование в России", - сообщил пресс-секретарь МИД Финляндии Микаэль Руотси. Он отметил , что "в порядке исключения разрешается вывоз электронных устройств, например, смартфонов, максимальной стоимостью €750 или автомобилей ценой до €50 тыс".

В случае если у россиянина на границе выявят такие товары, "покупатель должен будет вернуть их в магазин, где он был приобретен, или отдать его на таможне".

Отметим, что финские магазины электроники Gigantti и Power уже прекратили беспошлинную продажу дорогих товаров гражданам России.