Минобороны Азербайджана рассказало подробности ответной операции "Возмездие"

3 авг. 18:32

Министерство обороны Азербайджана раскрыло детали начатой сегодня контртеррористической операции "Возмездие".

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Кроме того, МО АР распространило видео с кадрами операции.

В Минобороны отметили, что члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, грубо нарушили положения заявления от 10 ноября 2020 года и совершили сегодня диверсионно-террористический акт против подразделений азербайджанской армии, в результате которого погиб военнослужащий Анар Кязимов.

"Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз, расположенную на горном хребте, охватывающем территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и создать там новые боевые позиции", - пояснили в ведомстве.

В результате контртеррористической операции "Возмездие", выполненной азербайджанскими подразделениями, были взяты под контроль высоты Гырхгыз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа и несколько других важных командных высот. В данный момент азербайджанские подразделения выполняют инженерные работы по созданию новых позиций и прокладке путей обеспечения.

В Минобороны Азербайджана уточнили, что в ходе ответной операции были уничтожены несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, а также совершен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Юхары Оратаг бывшего Агдеринского района. Уничтожены живая сила армянских НВФ, а также несколько гаубиц D-30, военные транспортные средства и множество боеприпасов.

"Азербайджан неоднократно заявлял, что нахождение, вопреки трехстороннему заявлению, вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, остается источником опасности. Являются необходимыми демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований", - подчеркнули в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве обратили внимание на то, что любые террористические действия и провокации, совершаемые на суверенных территориях Азербайджана, будут, в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики, решительно пресекаться, а ответные меры будут еще более мощными.