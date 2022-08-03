Глава Минэнерго: АЭС в Казахстане будет максимально безопасной

3 авг. 18:18

Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что строить АЭС в Казахстане безопасно. Так он прокомментировал вопрос в котором высказывались опасения с учетом плачевного опыта Фукусимы и Чернобыля.

По словам министра, самый приоритетный вопрос при строительстве АЭС в республике - безопасность.

"Кардинальное отличие Японии от Казахстана в том, что Казахстан находится глубоко на материке, а Япония - это островное государство, образовавшееся в ходе движения тектонических плит. Япония – сейсмически опасный регион", - отметил он.

Повторение Фукусимы Казахстану не грозит, заверил министр. "Случилось то, что случилось. Цунами пришло, к чему, наверное, не была готова станция, скорее всего. В Казахстане ситуация совершенно иная. Мы хотим исключить даже такие случаи. Более того, технологии, которые есть в шорт-листе, они все учитывают постфукусиму, то есть учитывают вот это воздействие", подчеркнул он.

"Мы хотим сделать АЭС максимально безопасной, даже с учетом того, что по тектонике поселок Улкен, тот район, не такой как район, где располагалась станция Фукусима", - заверил глава Минэнерго.