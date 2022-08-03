Новак: мировой рынок нефти восстановился до доковидного уровня

3 авг. 18:03

Вице-премьер Александр Новак заявил в среду, что в настоящее время рынок нефти в мире сбалансирован и находится на допандемийном уровне, передает телеканал "Россия24".

По мнению Новака, сегодняшнее решение ОПЕК+ об увеличении квоты на нефтедобычу в сентябре на 100 тысяч б/с позволит удовлетворить растущий спрос. Он отметил, что на рынке все еще остаются неопределенности - возможны карантины, появились разрывы в логистических цепочках из-за санкций на российские нефть и нефтепродукты. "Тем самым принимается решение, которое позволяет обеспечить увеличение роста спроса на мировом рынке нефти. Мы видим восстановление деловой активности, авиасообщения", - сообщил он.

По словам вице-премьера, спрос на нефть "в целом восстановился до уровней допандемийного". "Сейчас идет восстановление спроса, в том числе в Китае, улучшение показателя деловой активности. Хотя на рынке есть неопределенности, которые мы сегодня обсуждали в рамках встречи", - добавил он.

"Рынок на сегодня, на мой взгляд, сбалансирован, и мы будем и далее ежемесячно собираться и принимать решения", - констатировал Новак.