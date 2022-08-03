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Турецкие военные уничтожили на севере Ирака трех боевиков

Турецкие военные уничтожили на севере Ирака трех боевиков

Турецкая армия ликвидировала на севере Ирака трех членов "Рабочей партии Курдистана" (РПК). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что террористы были нейтрализованы в районе проведения операции "Коготь-Замок".

В Минобороны также добавили, что продолжат решительно бороться с терроризмом в регионе, передает агентство Anadolu.

Напомним, ВС Турции начали операцию "Коготь-Замок" в Ираке 18 апреля 2022 года.

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