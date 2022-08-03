Турецкие военные уничтожили на севере Ирака трех боевиков

3 авг. 17:58

Турецкая армия ликвидировала на севере Ирака трех членов "Рабочей партии Курдистана" (РПК). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства национальной обороны Турции.



В ведомстве отметили, что террористы были нейтрализованы в районе проведения операции "Коготь-Замок".



В Минобороны также добавили, что продолжат решительно бороться с терроризмом в регионе, передает агентство Anadolu.



Напомним, ВС Турции начали операцию "Коготь-Замок" в Ираке 18 апреля 2022 года.