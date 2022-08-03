Азербайджан завершает строительство дороги в обход Лачина

3 авг. 17:42

Государственное агентство автодорог Азербайджана завершает работы по строительству новой автодороги в обход города Лачин, этот проект является одним из важнейших, среди реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов республики.

В рамках проекта производится расширение земляного полотна с использованием специальной техники. На участках, где завершены земляные работы, укладывается асфальтобетонное покрытие, наносится дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки и защитные ограждения.

В связи с тем, что дорога проходит через территорию со сложным рельефом, в необходимых местах построены бетонные кюветы, проложены водопроводные трубы различного диаметра. Завершено строительство четырехпролетного автомобильного моста длиной 149,5 метра и шириной 13,5 метра.

Все работы проводятся под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с составленным графиком и с соблюдением технологической последовательности.

Строительство обхода города Лачин началось в июле 2021 года, общая протяженность дороги составляет 32 км (из них 10 км находится на территории Армении).

Напомним, что, согласно пункту 6 трехстороннего Соглашения от 10 ноября 2020 года, альтернативный коридор в обход Лачина с соответствующей передислокацией постов российских миротворцев должен быть завершен в течение трех лет.

Армения планирует начать строительство своего участка дороги в этом месяце.