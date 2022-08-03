Каладзе: "Сила народа" не заберет избирателей "Грузинской мечты"

3 авг. 17:38

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что возможное преобразование общественного движения "Сила народа" в политическую партию не скажется на количестве избирателей "Грузинской мечты".

Градоначальник отметил, что у правящей партии есть верные избиратели – люди, которые разделяют мирную политику, проводимую сегодняшней властью.

"Соответственно, я думаю, что у "Грузинской мечты" не будет проблем с тем, что у них отнимут избирателей", – цитирует Каладзе "Sputnik Грузия".

Напомним, накануне депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили основали общественное движение "Сила народа". В заявлении сказано, что движение создано с целью вооружить общество правдой для защиты национальных интересов Грузии.