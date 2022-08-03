Грузия стала главным поставщиком органических вин в США

3 авг. 17:27

Грузия стала лидером по импорту органических вин в США, сообщается на сайте Национального агентства вина.

Из Грузии в США ввозится 11,3% вина с соответствующим сертификатом, из Австрии - 7,4%, из Канады - 7,1%, следует из данных Американской ассоциации экономистов вина (AAWE).

Для грузинского вина США являются стратегическим экспортным рынком, в прошлом году в штатах был реализован исторический максимум экспорта – 1 084 278 бутылок вина.

Рост экспорта наблюдается и в этом году. За январь-июль Грузия ввезла в США 660 тыс бутылок вина, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года.