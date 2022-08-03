Страны ОПЕК+ незначительно повысили сентябрьские квоты на добычу нефти

3 авг. 17:13

Министры ОПЕК+ решили увеличить квоты на нефтедобычу в сентябре на 100 тыс баррелей в сутки, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в одной из делегаций.

Отметим, что до заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), рекомендовавшего увеличение квоты на 100 тыс б/с, основным вариантом было сохранение квот на августовском уровне.

В ОПЕК+ отметили крайне ограниченное наличие свободных мощностей по добыче и переработке нефти.

Одни из немногих стран ОПЕК, которые имеют мощности по увеличению нефтедобычи - ОАЭ и Саудовская Аравия. Таким образом, Саудовская Аравия сможет увеличить производство на 25 тыс б/с, ОАЭ - на 8 тыс б/с.