Азербайджан начал контртеррористическую операцию в ответ на гибель своего военного (ВИДЕО)

3 авг. 17:13

ВС Азербайджана начали контртеррористическую операцию в ответ на гибель азербайджанского военнослужащего в результате обстрела сегодня утром армянскими незаконными вооруженными формированиями позиций армии АР на Лачинском направлении.

В результате проведенной ВС Азербайджана войсковой операции был уничтожен артиллерийский дивизион и один пост армянских незаконных вооруженных формирований.

Среди военнослужащих Армении есть погибшие и раненые.

Напомним, сегодня утром члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, осуществили интенсивный обстрел позиций подразделений ВС Азербайджана, дислоцированных в направлении Лачинского района. В результате азербайджанский военнослужащий срочной действительной военной службы погиб от пулевого ранения.