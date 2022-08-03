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Азербайджан начал контртеррористическую операцию в ответ на гибель своего военного (ВИДЕО)

Азербайджан начал контртеррористическую операцию в ответ на гибель своего военного (ВИДЕО)

ВС Азербайджана начали контртеррористическую операцию в ответ на гибель азербайджанского военнослужащего в результате обстрела сегодня утром армянскими незаконными вооруженными формированиями позиций армии АР на Лачинском направлении.

В результате проведенной ВС Азербайджана войсковой операции был уничтожен артиллерийский дивизион и один пост армянских незаконных вооруженных формирований.

Среди военнослужащих Армении есть погибшие и раненые.

Напомним, сегодня утром члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, осуществили интенсивный обстрел позиций подразделений ВС Азербайджана, дислоцированных в направлении Лачинского района. В результате азербайджанский военнослужащий срочной действительной военной службы погиб от пулевого ранения.

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