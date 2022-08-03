Пробки на дороге к Азову поставили новый рекорд на Кубани

3 авг. 17:10

В Краснодарском крае сегодня была зафиксирована рекордная пробка длиной в 27 км.

Заторы на Кубани каждый день обновляют рекорды. Автомобильные пробки появляются на трассах региона уже с пяти часов утра, а в преддверии выходных – еще раньше.

Пробки на трассе в сторону Азовского моря закончатся лишь тогда, когда у трассы А-289 заработает новое направление, - рассказал председатель Краснодарского регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак.

"Когда ее введут, станет легче добираться не только в сторону Темрюка, но и Анапы. Это значительно облегчит и ускорит передвижение по Краснодарскому краю. Но надо сказать, что проект очень масштабный - и по финансовым вложениям, и по большому объему работ. Дай Бог, чтобы его завершили в 2024 году, как обещали: мы все, водители, этого очень ждем", - отметил Коробчак, передает "АиФ-Юг".