"Карабах" и "Пюник" продолжают борьбу за еврокубковую осень

Накануне стартовал 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА 2022/23. Борьбу за выход в групповой турнир главного европейского клубного турнира продолжают две команды из республик Южного Кавказа - "Карабах" (Азербайджан) и "Пюник" (Армения).

Первые матчи с их участием состоятся сегодня. В 19:00 (мск) на "Азерсун Арене" в Баку начнется встреча между "Карабахом" и "Ференцварошем" (Венгрия), а в 21:45 (мск) в Белграде стартует игра "Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник".

"Карабах" начал свой путь с 1-го квалификационного раунда, где его соперником был польский "Лех" (Познань). В первой встрече победу со счетом 1:0 одержал "Лех", а в ответном матче "Карабах" разгромил своего соперника со счетом 5:1. Во 2-м квалификационном раунде "Карабах" встречался со швейцарским "Цюрихом". В первом матче победу со счетом 3:2 одержала агдамская команда. В ответном матче "Цюрих" быстро вышел вперед. В начале второго тайма "Карабах" восстановил статус-кво, однако в компенсированное время хозяева забил второй гол, переведя игру в дополнительное время. Решающий мяч агдамская команда забила на 96-й минуте.

"Ференцварош" в 1-м квалификационном раунде сломил сопротивление казахстанского "Тобола" (0:0, 5:1), а во 2-м раунде квалификации переиграл словацкий Слован" (1:2, 4:1).

Обе стадии показали, что "Карабах" сильно проводит матчи в Баку. В двух домашних встречах против "Леха" и "Цюриха" агдамская команда поразила ворота соперника 8 раз. В свою очередь, "Ференцварош" был неубедителен в первых матчах. В игре с "Тоболом" была зафиксирована ничья (0:0), а "Словану" венгры проиграли (1:2).

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего матча является "Карабах", на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.1. Победа "Ференцвароша" оценивается коэффициентом 3.6, ничья - 3.5. При этом по сумме двух встреча букмекеры отдают предпочтение венгерской команде. На проход "Ференцвароша" можно поставить с коэффициентом 1.8, а "Карабаха" - 2.0.

На пресс-конференции в преддверии матча главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов отдал должное "Карабаху". "У них есть определенный стиль. Посмотрим, что позволит соперник. Завтра увидим", - сказал накануне 58-летний специалист.

Он также отметил, что у агдамской команды будет небольшое преимущество. "Все начинается с нуля. Домашняя команда имеет определенное преимущество. Но я бы не стал говорить, кто фаворит или нет. Нас ждет команда, которая дома играет качественно", - поведал Черчесов.

Как и "Карабах", "Пюник" начал свой путь с 1-го квалификационного раунда. На этой стадии "Пюник" встречался с румынским ЧФР. В первой встрече команды сыграли вничью 0:0, а в ответной выдали настоящий триллер. ЧФР вышел вперед уже на 6-й минуте. Счет, устраивающий хозяев, горел на табло почти всю игру, однако на 89-й минуте "Пюник" сумел отыграться и перевел игру в дополнительное время. На 94-й минуте хозяева вновь вышли вперед, но в самой концовке овертайма ереванская команда вновь восстановила статус-кво. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался "Пюник". Во 2-м квалификационном раунде ереванская команда переиграла "Дюделанж" (0:1, 4:1).

"Црвена Звезда" начинает свой путь в квалификации лишь с 3-го раунда. Победа подопечных действующего чемпиона Сербии оценивается в 1.15, успех "Пюника" - в 17.00, а ничья - в 6.60. На проход "Црвены Звезды" можно поставить с коэффициентом 1.05, а на проход "Пюника" - 12,5. Букмекеры неспроста считают сербскую команду фаворитом не только предстоящей встречи, но и всего противостояния. За 4 тура чемпионата Сербии подопечные Деяна Станковича отгрузили в ворота соперников 17 мячей, пропустив в свои всего один.

Пара "Карабах" - "Ференцварош" выглядит более равной. Фаворитом с небольшим перевесом является действующий чемпион Венгрии. Тем не менее, агдамской команде по силам одолеть соперника и выйти в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В противостоянии "Пюника" и "Црвены Звезды" ситуация более очевидная. В паре есть явный фаворит, это сербы. По мнению букмекеров и многих экспертов, именно "Црвена Звезда" должна проходить в следующий раунд квалификации, однако в прошлом году статус фаворита не помог сербской команде в противостоянии с молдавским "Шерифом". В этом году такой мини-подвиг попробует совершить уже "Пюник".