Россияне и китаец пытались незаконно пересечь казахстанскую границу

Жителя Китая задержали в Панфиловском районе Жетысуской области за попытку проникнуть в Казахстан в обход пункта пропуска, сообщает пресс-служба КНБ республики.
Инцидент произошел 31 июля. В ведомстве отметили, что таким способом китаец хотел оказаться в одной из европейских стран.
Кроме того, 2 августа в Карабалыкском районе Костанайской области задержали двух граждан России, которые пытались скрыться от уголовного преследования в Казахстане.
Стоит добавить, что сейчас в отношении правонарушителей ведутся досудебные расследования.