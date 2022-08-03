Россияне и китаец пытались незаконно пересечь казахстанскую границу

3 авг. 16:37

Жителя Китая задержали в Панфиловском районе Жетысуской области за попытку проникнуть в Казахстан в обход пункта пропуска, сообщает пресс-служба КНБ республики.

Инцидент произошел 31 июля. В ведомстве отметили, что таким способом китаец хотел оказаться в одной из европейских стран.

Кроме того, 2 августа в Карабалыкском районе Костанайской области задержали двух граждан России, которые пытались скрыться от уголовного преследования в Казахстане.

Стоит добавить, что сейчас в отношении правонарушителей ведутся досудебные расследования.