В Москве состоялся показ фильма "Красные поляны"

3 авг. 16:34

С июня по декабрь в кинотеатрах сети «Москино» в Москве проходит кинофорум "Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве", посвященный столетию образования СССР. Цель форума, организованного "Москино", познакомить всех желающих с уникальной программой советских фильмов, снятых в разное время в разных уголках Советского Союза.

В рамках кинофорума в кинотеатре "Космос" состоялся показ фильма "Красные поляны", снятого в 1966 году режиссером Эмилем Лотяну.

Информационным партнёром кинофорума выступает информационно-аналитическое агентство "Вестник Кавказа".