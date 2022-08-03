Визит Пелоси - не финальная точка в борьбе Китая и США за Тайвань

Визит спикера Палаты Представителей на Тайвань вызвал небывалый ажиотаж. За ее рейсом в системе "Флайтрадар" в прямом эфире следили больше 300 тыс. человек - это больше рекордного показателя Лионеля Месси, когда он уезжал из "Барсы" в Париж. Почему этот визит так интересует мировую общественность и чего американцы добиваются посещением китайского острова?

Спикер Палаты Представителей США - глава нижней палаты парламента. Так как на последних выборах победили демократы, то глава этой палаты - демократ, Нэнси Пелоси. Наравне с президентом, вице-президентом и главой Сената, она одна из наиболее влиятельный людей в американской власти. Поэтому к ее поездкам относятся с большим вниманием. Но не ко всем. Если бы она отправилась, скажем, в Канаду, то вряд ли такая поездка вызвала большой интерес. Но речь идет о Тайване - территории, которую Китай считает своей, но американцы общаются с ней без разрешения Пекина. Хотя на словах США придерживаются принципа "одного Китая", но де-факто они ведут с Тайванем торговлю и строят военно-дипломатические отношения. США поставляют острову оружие, отправляют туда свои парламентские делегации и инвестируют в тайваньскую экономику. Власти Китая раздражает такое провокационное поведение. Без разрешения КНР на Тайвань и раньше прилетали бывшие министры обороны, сенаторы и конгрессмены США, но именно визит Пелоси вызвал наибольший резонанс.

Первая причина такой реакции в том, что Пелоси - один из главных игроков американской политики. Вторая – почти четверть века на Тайвань не приезжал спикер Палаты Представителей. Со стороны, кажется, мелочь, но для Китая это очень опасный знак. Пекин боится, что такими действиями Вашингтон полностью приведет к отделению острова от материкового Китая, а договоренности с Никсоном об "одном Китае" канут в лету. Если смотреть на ситуацию объективно, то Китай и США находятся в дилемме заключенного. Каждая из сторон опасается другой и пытается действовать превентивно. Непосредственно до российской спецоперации в западных СМИ появились слухи о том, что Китай готовится захватить Тайвань. В качестве доказательства приводились масштабные военные учения китайцев вблизи острова. Конфликт на Украине не уменьшил эти страхи. Теперь аргументом является не только желание Китая вернуть свои территории, но и исторический шанс. Якобы сейчас США и Европа заняты Украиной, и Китаю будет легче вести операцию, так как Вашингтон не вывезет войну на два фронта, и якобы решительность Путина на Украине доказала слабость Запада и развяжет руки Си Цзиньпину.

Чем бы ни руководствовались США - страхом или шантажом, их действия вызывают раздражение Пекина, и он вынужден реагировать. Именно поэтому к визиту Пелоси Китай начал новые масштабные учения на море и в воздухе около острова Тайвань. В частности, Китай увеличил число кораблей у города Сямэнь в 200 км от Тайваня, а в район Тайваньского пролива отправил два авианосца. Также в 80 километрах от острова замечены эсминец и фрегат КНР. Американцы тоже не дремлют..Они отправили в воды Тайваня четыре корабля, включая мощный авианосец "Рональд Рейган", а с авиабазы Окинава в регион прилетели восемь истребителей F-15 и пять самолетов-дозаправщиков. В момент визита, на бытовом уровне речь шла о том, долетит ли Пелоси до Тайваня или нет. Наблюдатели сайта "Флайтрадар", держа в голове угрозы Пекина и военные маневры, наверное, допускали, что с самолетом Пелоси что-то произойдет. Тем более в аэропорт, куда она садилась, пришло 3 письма о 10 взрывных устройствах.

Однако для более опытного наблюдателя ничего апокалиптичного в этом визите не было. Да, для Китая это неприятно. США делают еще один провокационный шаг и оспаривают принадлежность острова, но принципиально нового в позиции Вашингтона нет. Официально они, как и раньше, считают Тайвань китайским, а на деле развивают с ним независимые отношения. Визит Пелоси - не более чем демонстрация поддержки. США показывают, что они верны доктрине Трумэна и будут, как и в 50-х, мешать Китаю силой захватить остров. Учитывая высокую сцепленность экономик США и Китая, где товарооборот считается в сотнях миллиардах долларов, Пекину не выгодно ухудшать отношения с Вашингтоном.

Но это и не значит, что они смирятся с потерей своей территории. Однажды они обязательно попытаются вернуть Тайвань. Но, пока США остаются великой державой и окружают Китай своими союзниками и военными базами, момент не самый подходящий.