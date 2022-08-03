Федеральный совет Швейцарии ввел новые антироссийские санкции

3 авг. 16:19

Власти Швейцарии приняли седьмой пакет санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота, - говорится в опубликованном сегодня постановлении Федерального совета страны.

"Федеральный совет ввел новые санкции в отношении России в связи с продолжающейся... (спецоперацией) на Украине. Таким образом, он принимает последний пакет санкций ЕС в отношении российского золота и изделий из него. Меры вступают в силу 3 августа 2022 года в 18 часов (19:00 мск)", - сказано в документе, передает РИА Новости.