Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к визиту Эрдогана в Сочи

3 авг. 16:15

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию на Украине, "продуктовую сделку" и предстоящий визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Сочи.

"Провели встречу с господином Лавровым. Обсудили соглашение по зерну, устранение препятствий. Выразили надежду на то, что соглашение будет способствовать прекращению огня на Украине, узнали мнение российской стороны. Обсудили предстоящие переговоры нашего президента с господином (Владимиром) Путиным", - поделился в беседе с журналистами турецкий министр, передает РИА Новости.