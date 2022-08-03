ЕС рекомендовали извлечь три "балканских" урока на Украине

3 авг. 16:10

Евросоюзу стоит понять, что политические модели Запада не работают на востоке Европы, ему необходимо переосмыслить "балканский опыт" в ситуации на территории Укркины, считает обозреватель Financial Times Иван Крастев.

Он отметил, что в "припадке чрезмерной концентрации" Евросоюз утрачивает гегемонию на континенте: укрепление интеграции внутри объединения настолько отвлекло внимание Брюсселя, что тот упустил из вида провалы на периферии.

"ЕС не сможет эффективно разрешить кризис, вызванный российской спецоперацией на Украине, если будет не в состоянии переосмыслить свой "балканский опыт", - цитирует его РИА Новости.

По его словам, ЕС не следует пытаться создавать свою стратегию на частично успешном опыте интеграции стран Центральной Европы и Балтии, а помнить про неспособность преобразовать Балканский полуостров.

Журналист посоветовал извлечь "балканские уроки". Первый заключается в том, что евроинтеграция может преобразовать государство, но не создать его, а сам ЕС - попытка уйти от национальных государств. Задача Евросоюза состоит в появлении дееспособных национальных государств на периферии.

Далее Крастев подверг критике Брюссель за создание конституций стран полуострова с упором на права меньшинств. В качестве примера он привел Прибалтику, где в законодательстве стран основной упор делается на права большинства.

Второй урок - распад соцблока и коммунистических стран привело к появлению горячих точек на карте, которые поспособствовали сокращению населения.

"Чем дольше будет длиться конфликт на Украине, тем меньше будет шансов на возвращение беженцев", - подчеркнул обозреватель, напомнив, что во время военных действий из Боснии уехало около 40% населения.

В третьем уроке говорится, что европейцы утрачивают интерес к территории, где был конфликт, как только он заканчивается.

"В ходе восстановления героями не становятся, и сильных эмоций оно не вызывает", - добавил Крастев, заключив, что из 27 членов ЕС пять до сих пор не признали Косово.