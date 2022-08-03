Аэропорт Махачкалы обновил исторический рекорд пассажиропотока

3 авг. 16:10

Аэропорт Махачкалы обслужил с начала текущего года 1,3 млн человек, что стало рекордным показателем пассажиропотока за всю историю аэропорта. Об этом заявила пресс-секретарь воздушной гавани Сапура Магомедова.

"Международный аэропорт Махачкалы им. дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана подвел итоги работы в июле 2022 года. Пассажиропоток за семь месяцев уже достиг 1 336 039 человек. Количество рейсов в июле составило 2 442, а общий показатель вырос на 56,6%, превысив прошлогодний. Это рекордный показатель пассажиропотока за всю историю аэропорта Махачкалы. За месяц обслужено 311 036 пассажиров. Это на 58,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года",- цитирует собеседницу ТАСС.

Уточняется, что маршрутную сеть аэропорта в июле составили 27 направлений.