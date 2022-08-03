Пожар на складе Ozon в Подмосковье набирает силу

3 авг. 16:07

Площадь пожара на складе Ozon в подмосковной Истре увеличилась, в готовность к тушению возгорания приведен третий вертолет, - рассказали в пресс-службе МЧС России.

"По уточненной информации, площадь пожара составляет 50 тыс кв м", - цитирует собеседника РИА Новости.

На месте пожара работают первый заместитель министра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян и замминистра генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов.

В готовности к вылету для тушения пожара находится третий вертолет - Ми-8. Работающие на месте происшествия два вертолета Ка-32 уже совершили 20 сбросов воды общим объемом 100 т. Число пострадавших в пожаре выросло до 11 человек, - добавили в МЧС.