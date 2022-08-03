В Тбилиси пройдет концерт памяти композитора Захария Палиашвили

3 авг. 16:00

Бесплатный концерт вокальный музыки в честь дня рождения выдающегося грузинского композитора Захария Палиашвили пройдет в Тбилиси 3 августа. Мероприятие начнется в 18:00 в мемориальном Доме музее Захария Палиашвили.

На вечере прозвучат фрагменты из опер Палиашвили "Абесалом и Этери", "Даиси", "Латавра", а также романсы. В концерте примут участие солисты Театра оперы и балета имени Захария Палиашвили и студенты Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили, передает Sputnik Грузия.

В качестве концертмейстеров выступят Дареджан Махашвили, Виктория Чаплинская, Марина Метревели и Нина Хоштария.