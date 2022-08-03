Делегация из Ирана в Вену для продолжения переговоров по ядерной сделке

3 авг. 15:51

Иранская делегация в течение нескольких часов отправится в Вену для продолжения переговоров по ядерной сделке, заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"В рамках политики по отмене несправедливых санкций против нашей страны переговорная группа Ирана во главе с Али Багери Кани в течение нескольких часов отправится в Вену", - сказал он.

Далее дипломат отметил, что "в ходе этого раунда переговоров состоятся обсуждение и обмен мнениями по поводу представленных сторонами предложений, включая идеи, предложенные Ираном", передает ТАСС.