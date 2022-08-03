Летевших из Алматы в Анталью туристов продержали в аэропорту восемь часов

3 авг. 15:48

Пассажиры авиарейса KC915 из Казахстана в Турцию, который планировался сегодня на лайнере Boeing-767 по маршруту Алматы – Анталья в 09:40 по местному времени, задержался с вылетом на восемь часов.

"По технической причине была произведена замена воздушного судна, и рейс был задержан до 18:00 часов по времени Алматы. Время задержки составило 8 часов 20 минут. Рейс KC916 по маршруту Анталья – Алматы от 3 августа 2022 года также задержан с 13:40 до 21:40 по времени г. Анталья по причине позднего прибытия воздушного судна", - отметили в КГА, передает Sputnik Казахстан.

Конечно, всем пассажирам задержанного рейса оказали необходимые услуги - комната матери и ребенка, прохладительные напитки, питание, гостиница, однако восемь часов из запланированного отдыха, а по сути полный день, они потеряли.

Напомним, в конце июля казахстанскую авиакомпанию Air Astana оштрафовали на 3 млн тенге за задержку рейсов Fly Arystan. Всего в этом году Air Astana выплатила штрафов на 9 млн тенге за нарушение прав пассажиров.