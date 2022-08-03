Ставропольские предприятия получат льготы на рынке Пятигорска

3 авг. 15:29

Ставропольские производители в течение года смогут бесплатно работать на крупнейшем рынке Юга России в Пятигорске – на этот период с них не будет взиматься арендная плата, - сообщили в пресс-службе краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности.

"На встрече с руководством рынка глава ведомства Денис Полюбин подчеркнул важность взаимовыгодного сотрудничества рынка и производителей. Он предложил установить льготный период по оплате торговых мест для местных предприятий пищепрома. Инициатива была одобрена генеральным директором рынка. Льготы будут действовать в течение 12 месяцев, в течение которых арендная плата взиматься не будет", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Крупнейший рынок Юга России включает в себя сельскохозяйственную и две специализированные площадки, его холодильные и морозильные склады расположены на площади более 10 тыс кв м, а общая площадь рынка превышает 90 тыс кв м.

На Ставрополье прорабатывается вопрос создания оптово-продовольственного рынка, который может разместиться на территории крупнейшего в регионе рынка за счет реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка", что усилит конкурентность и скажется на цене продукции.