Врач рассказала, как избавиться от солевой зависимости

3 авг. 15:20

Соль способна вызывать привыкание, что впоследствии может привести к развитию гипертонии, предостерегала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

"Мы проводили исследование с вкусовыми сосочками людей. Некоторые люди привыкают к соли в качестве вкусового стимулятора. У них развивается полунаркотическая зависимость от соли", - сказала она в интервью радио Sputnik.

По словам Мухиной, такое поведение характерно для людей, страдающих гипертонией, так как чрезмерное употребление хлорида натрия способствует развитию этого заболевания, поэтому для снижения риска развития гипертонии количество соли в рационе необходимо снижать.