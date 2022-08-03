Рядом с подмосковной Истрой пылает склад Ozon

3 авг. 15:08

На складе компании Ozon в деревне Петровское Истринском районе Московской области вспыхнул крупный пожар.

Возгорание произошло неподалеку от автомобильной трассы. В воздух поднимается огромный столб черного дыма, а площадь пожара в фулфилмент-центре на Новой Риге составила 20 тысяч квадратных метров, обрушилась часть кровли. На месте работают пожарные и дежурят службы скорой помощи, - передает РИА Новости.

Основные версии возникновения пожара - поджог и неисправность электрооборудования, - рассказал представитель экстренных служб.

Известно, что по состоянию на 13.50 площадь горения выросла до 35 тыс кв м. Борьбу с огнем ведут 75 человек и 21 единица техники. Для тушения пожара к месту горения вылетели два вертолета Ка-32, - рассказали в пресс-службе МЧС России.

Пожару присвоили третий ранг сложности, - сообщила глава округа Истра Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.

"По информации МЧС, обрушилась часть крыши здания. ...Пожар начался, по первым предварительным данным, по причине несоблюдения техники безопасности", - говорится в публикации.

Общая площадь склада - 40 тыс кв м, с места ЧП эвакуировали около тысячи сотрудников, По предварительной информации, при пожаре пострадали шесть человек.